Мінрозвитку розповіло, на що спрямує 1,5 мільярда євро від UIF

Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила для України 1,5 мільярда євро, за які Україна модернізує траси, побудує пункти пропуску на західному кордоні, відновить частину зруйнованого житла.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Керівна рада UIF ухвалила новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю 1,5 млрд євро. Серед них — комплексна програма Європейського інвестиційного банку "Кредитування державного сектору та пов'язані з цим гранти на 2026–2027 роки".

"Надання грантів та гарантій у межах механізму UIF — це лише початок роботи, наступним етапом буде опрацювання та підписання угод для фактичного отримання фінансування", – зазначено у повідомленні.

Загальна сума виділеного фінансування на впровадження восьми діючих та нових проектів програми ЄІБ становить 605,75 млн євро. Мінрозвитку відповідає за координацію та реалізацію 77% з них — загальною вартістю 466,5 млн євро. Йдеться про грантове, кредитне фінансування та технічну допомогу.

Загальний фокус спрямований на розвиток та модернізацію транспортної інфраструктури, зокрема доріг, відновлення житла, енергоефективність та укриття для соціальної інфраструктури.

"Схвалення фінансування JUMBO application дозволить розширити відновлення у найбільш критичних сферах. А поєднання кредитних ліній ЄІБ із грантовою підтримкою Європейського Союзу в межах UIF дозволяє знижувати фінансове навантаження на бюджети", – зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ключові напрямки фінансування:

другий транш проекту "Шляхи солідарності" з модернізації автомобільних доріг — 106 млн євро,

масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ, що дозволить ОСББ та управляючим компаніям швидше та енергоефективно відновлювати пошкоджене житло — 123 млн євро,

будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ — 26,5 млн євро,

забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення — 132,5 млн євро,

розбудова пунктів пропуску на західному кордоні — 68,5 млн євро,

а також — дофінансування поточних проектів.

"Програма поєднує кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) з грантовою підтримкою Європейського Союзу, що дозволяє суттєво знизити фінансове навантаження на державний бюджет", – говориться у повідомленні.

Також в програмі ЄБРР виділені 100 млн євро на реалізацію проектів з децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.

Загалом, у межах механізму UIF виділене фінансування загальною вартістю 1,5 млрд євро на енергетику, освіту, зв'язок, сільське господарство та малий бізнес, а також — на будівництво укриттів в освітніх закладах.

Вперше UIF також виділяє ресурси на технології подвійного призначення та стратегічні галузі, звертає увагу Мінрозвитку.

Нагадаємо:

