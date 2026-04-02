Україна відновлює критичну інфраструктуру попри на брак обіцяної ЄС підтримки – Зеленський

Україна відновлює 245 пошкоджених Росією об'єктів критичної інфраструктури і почала роботи, незважаючи на нестачу фінансів: європейський пакет підтримки на 90 мільярдів євро досі заблокований.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Двісті сорок п'ять обʼєктів по всій країні вже в роботі, і ми почали цю роботу, незважаючи на нестачу фінансів", – написав він у Телеграм за результатами селектору щодо ситуації в енергетиці.

"Європейський пакет підтримки на 90 мільярдів євро для України досі заблокований.

І це проблема, що європейці не можуть знайти рішення і виконати те, що обіцяли", – зазначив президент.

"П'ять мільярдів із цього пакету мали піти саме на підготовку України до наступної зими та на оперативне відновлення. Розраховуємо, що рішення все ж буде", – написав Зеленський у Телеграм.

Зараз роботи ведуться за рахунок наявних ресурсів, готуючись до наступної зими та відновлюючи те, що російські удари зруйнували цією зимою.

Президент наголосив, що важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений.

"Є чіткі завдання для регіонів та основних міст по альтернативній генерації та по відновленню обʼєктів. Зараз урядовці забезпечили необхідний ресурс та необхідні рішення, щоб додати в систему когенераційні установки", – повідомив він.

Нагадаємо:

Держава виділяє понад 22 млрд грн першочергового фінансування на підготовку для проходження наступного опалювального сезону в Україні.

В Україні громади підключать до мережі 75 вже наявних когенераційних установок загальною електричною потужністю майже 100 МВт та тепловою – 107 МВт, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Уряд виділив понад 400 мільйонів гривень на встановлення блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 372 МВт у п'яти регіонах України.

Асоціації операторів критичної інфраструктури заявила, що з 1 квітня підприємства теплокомуненерго по всій Україні зупиняють когенерацію та припиняють виробляти сотні мегават електроенергії, оскільки Кабмін ухвалив зміни в положення про покладення спеціальних обов'язків на ринку газу.