У третьому кварталі 2026 року вартість нерухомості в Україні збільшилась на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше зростання цін спостерігається на первинному ринку. У липні-вересні 2026 року ціни на новобудови були на 23,6% вищими, ніж за аналогічний період торік.

На вторинному ринку зростання цін було дещо меншим – 20,5%. Крім цього, тенденція до подорожчання зберігалася і протягом самого третього кварталу: порівняно з квітнем-червнем вартість житла в Україні збільшилася на 2,7%.

інфографіка: Держстат

Нагадаємо:

Інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2026 року зросла з 10,0% до 11,0%.