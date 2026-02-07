Україна отримала 300 генераторів від партнерів з SECI

Україна отримала 300 генераторів у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI).

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

Загальна потужність партії – 1.6 МВт, вартість – понад €417 тисяч.

"Обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ударів рф", – написав він у Телеграм.

Кулеба повідомив, що генератори отримають Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. У пріоритеті – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об'єкти соціальної сфери.

"Атаки ворога на енергетику й комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія варварським діям рф – розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові послуги навіть у кризових умовах", – зазначив він.

Нагадаємо:

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні обсягом 1 млрд шведських крон. За ці кошти закуплять генератори, теплові насоси, критично важливі запасні частини та інше обладнання

Раніше повідомлялося, що Київ отримав першу партію – 177 генераторів від Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки на відновлення енергетичного сектору упродовж 2026 року.

Наприкінці січня Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.