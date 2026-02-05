Києву надійшла перша партія генераторів від ЄС

Київ отримав першу партію – 177 генераторів від Європейського Союзу.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератора - по 22 кВт. Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість", – йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС - rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - DG ECHO).

Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

"Завтра очікуємо другу партію - ще 41 генератор. Тобто, від ЄС буде загалом 218 генераторів", – поінформував Кличко.

Нагадаємо:

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки на відновлення енергетичного сектору упродовж 2026 року.

Наприкінці січня Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.