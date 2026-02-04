Українська правда
Франція виділяє на підтримку енергетики України 150 генераторів та 71 мільйонів євро

Альона Кириченко — 4 лютого, 17:10
Ніколя Форісьє та Денис Шмигаль
Міненерго

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки на відновлення енергетичного сектору упродовж 2026 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", – наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль.

Зазначається, що він на зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Франції Ніколя Форісьє обговорили двосторонні проєкти та шляхи розвитку співпраці.

Шмигаль подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.

Нагадаємо:

Україна та Франція створили раду підприємців, яка має сприяти діалогу між компаніями та реалізації інвестиційних проєктів.

