Швеція виділила мільярд крон на відновлення енергосистеми України

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні обсягом 1 млрд шведських крон.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що підтримка спрямована на задоволення найнагальніших потреб країни в енергетичному обладнанні, а також зміцненні енергетичної стійкості у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

За інформацією відомства, допомогу надаватимуть за такими напрямками:

600 млн шведських крон - через Фонд підтримки енергетики України;

400 млн шведських крон - через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй.

Як відзначив очільник Міненерго Денис Шмигаль, за ці кошти закуплять генератори, теплові насоси, критично важливі запасні частини та інше обладнання.

Нагадаємо:

У січні Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро на енергетичну підтримку України.

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки на відновлення енергетичного сектору упродовж 2026 року.