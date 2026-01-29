Київщина отримала майже 400 генераторів від Польщі

Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні передали Київській області першу партію обладнання. До кінця січня вся допомога буде розподілена між громадами", – поінформував він.

За його словами, генератори забезпечать стабільну роботу критичної інфраструктури – водо-, тепло- та електропостачання.

Водночас польський уряд уже ухвалив рішення про додаткову закупівлю ще 10 генераторів великої потужності, додав Кулеба.

Нагадаємо:

Напередодні посольство Польщі в Україні повідомило, що до Києва прибула перша партія генераторів, надана польським урядом для столиці і навколишніх громад.

Також Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн. Надійшло зокрема дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка.