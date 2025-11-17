Україна на третину збільшила експорт феросплавів

Феросплавні підприємства України за підсумками січня – жовтня 2025 року експортували 87,38 тис. тонн продукції, що на 31,9% більше, ніж за 10 місяців мигулого року (66,26 тис. тонн) протягом аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомляє GMK Center.

"Серед найбільших споживачів феросплавної продукції протягом вказаного періоду є Алжир – 21,28 тис. тонн, Польща – 22,59 тис. тонн (+39,5% р./р.), Туреччина – 18,94 тис. тонн (+23,8% р./р.) та Італія – 12,02 тис. тонн (-16,9% р./р.)", – говориться у повідомленні.

GMK Center також зазначає, що у жовтні поточного року показник зріс у 2,6 раза порівняно з попереднім місяцем і на 39,1% рік до року – до 9,86 тис. тонн.

Польща протягом місяця імпортувала 1,27 тис. тонн української продукції (+1,8% м./м.), Італія – 1,48 тис. тонн (+6,8 раза м./м.), Туреччина – 3 тис. тонн (+2 раза м./м.), Алжир – 3 тис. тонн (у вересні постачань не здійснювали).

"Виручка від експорту за підсумками січня – жовтня 2025 року зросла до $98,06 млн порівняно з $78,14 млн роком раніше (+25,5% р./р.), а у жовтні – у 2,6 раза м./м. і 55,2% р./р., до $11,14 млн", – говориться у повідомленні.

GMK Center нагадаємо, що протягом 2024 року феросплавні заводи України скоротили випуск продукції на 49,4% р./р. – до 108,2 тис. тонн. Галузь відновила свою роботу у квітні-травні після вимушеного зупинення восени 2023 року.

Таким чином, тоді експорт феросплавів за рік скоротився на 77,5% порівняно з 2023 роком – із 344,17 тис. тонн до 77,32 тис. тонн. У 2022 році цей показник був на рівні 349,56 тис. тонн, а 2021-му – 668,54 тис. тонн.

Основними споживачами феросплавної продукції українського виробництва минулого року були Польща – 20,94 тис. тонн (189,34 тис. тонн у 2023 році), Туреччина – 45,69 тис. тонн (45,69 тис. тонн ), Італія – 16,96 тис. т (18,74 тис. тонн).

Нагадаємо:

Феросплавні підприємства України за підсумками січня-вересня 2025 року експортували 77,51 тис. т продукції порівняно з 59,17 тис. т (+31% р./р.) протягом аналогічного періоду 2024-го.

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об'єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).