Феросплавна галузь України збільшила експорт продукції

Феросплавні підприємства України за підсумками січня-вересня 2025 року експортували 77,51 тис. т продукції порівняно з 59,17 тис. т (+31% р./р.) протягом аналогічного періоду 2024-го.

Про це пише GMK Center.

Серед найбільших споживачів феросплавної продукції протягом періоду є: Алжир – 18,28 тис. т, Польща – 21,32 тис. т (+50,7% р./р.), Туреччина – 15,94 тис. т (+4,2% р./р.), та Італія – 10,54 тис. т (-12,6% р./р.), говориться у повідомленні.

У вересні поточного року показник впав на 63,5% порівняно з попереднім місяцем, й на 41,2% р./р. – до 3,74 тис. т – мінімуму з квітня 2024 року. Польща протягом місяця імпортувала 1,25 тис. т української продукції (-72% м./м.), Італія – 0,2 тис. т (-91% м./м.), Туреччина – 1,5 тис. т (0,02 тис. т у серпні). Поставки до Алжиру не здійснювались.

Протягом IIІ кварталу відвантаження феросплавів на експорт впали на 34,9% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, й на 16,1% у порівнянні з попереднім кварталом – до 22,74 тис. т.

Виручка від експорту за підсумками січня-вересня 2025 року зросла до $86,93 млн порівняно з $70,96 млн роком раніше. В IІI кварталі показник скоротився на 38% р./р. та 18,3% кв./кв. – до $25,8 млн, а у вересні – на 61,7% м./м. и 39,7% р./р., до $4,31 млн.

Нагадаємо:

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).