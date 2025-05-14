Україна на 10% скоротила експорт залізної руди

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-квітня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 11,15 млн т.

Про це, проаналізувавши дані Державної митної служби, повідомляє GMK Center.

Найбільшим споживачем української залізної руди залишається Китай, до якого відправили 6,01 млн т (-2% р./р.). До Словаччини спрямовано 1,57 млн т (-15% р./р.), а до Польщі – 1,54 млн т (+3,4% р./р.).

У квітні Україна експортувала 2,654 млн т ЗРС, що на 8,4% менше порівняно з попереднім місяцем, та на 22% – до квітня 2024-го. До Китаю за місяць спрямовано 1,44 млн т (-7% м./м.) сировини, Словаччини – 405,24 тис. т (-17,7% м./м.), Польщі – 383,86 тис. т (+12,8% м./м.).

Виручка від експорту ЗРС у квітні склала 205,2 млн дол (-13,9% м./м.; -22,6% р./р.), а в січні-квітні – $892,99 млн (-20,9% р./р.).

GMK Center зазначає, що на експорт руди впливають зовнішні ринкові чинники і внутрішні економічні та адміністративні труднощі. "Зниження попиту з боку ключових торговельних партнерів, нестабільність цін на сировину, висока вартість логістики та податкові перекоси ускладнюють роботу підприємств, які традиційно забезпечують значну частку валютних надходжень до бюджету", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Україна експортувала товарів на $41,627 млрд, що на $5,44 млрд, або на 15% більше, ніж 2023 року.

Заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка зазначив, що завдяки відкриттю навігації в портах у лідери за обсягами експорту вибилася залізна руда - 33,6 млн тонн, що на 89% більше порівняно з 2023 роком, а в грошовому виразі зростання становило 58% - до $2,8 млрд.

Також раніше повідомлялося, що експорт товарів з України в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

У 2024 році Україна експортувала напівфабрикатів з заліза на 927,5 млн дол, гарячекатаного прокату на 802 млн дол, чавуну на 500 млн дол і трубної продукції – на 577 млн дол.