Украина сократила экспорт железной руды на 10%

Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-апреля 2025 года сократила экспорт железной руды на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го - до 11,15 млн т.

Об этом, проанализировав данные Государственной таможенной службы, сообщает GMK Center.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды остается Китай, в который отправили 6,01 млн т (-2% г./г.). В Словакию направлено 1,57 млн т (-15% г./г.), а в Польшу - 1,54 млн т (+3,4% г./г.).

В апреле Украина экспортировала 2,654 млн т ЖРС, что на 8,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 22% - к апрелю 2024-го. В Китай за месяц направлено 1,44 млн т (-7% м./м.) сырья, Словакию - 405,24 тыс. т (-17,7% м./м.), Польшу - 383,86 тыс. т (+12,8% м./м.).

Выручка от экспорта ЖРС в апреле составила 205,2 млн долл (-13,9% м./м.; -22,6% г./г.), а в январе-апреле - $892,99 млн (-20,9% г./г.).

GMK Center отмечает, что на экспорт руды влияют внешние рыночные факторы и внутренние экономические и административные трудности. "Снижение спроса со стороны ключевых торговых партнеров, нестабильность цен на сырье, высокая стоимость логистики и налоговые перекосы затрудняют работу предприятий, которые традиционно обеспечивают значительную долю валютных поступлений в бюджет", - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина экспортировала товаров на $41,627 млрд, что на $5,44 млрд, или на 15% больше, чем в 2023 году.

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что благодаря открытию навигации в портах в лидеры по объемам экспорта выбилась железная руда - 33,6 млн тонн, что на 89% больше по сравнению с 2023 годом, а в денежном выражении рост составил 58% - до $2,8 млрд.

Также ранее сообщалось, что экспорт товаров из Украины в физическом выражении увеличился на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

В 2024 году Украина экспортировала полуфабрикатов из железа на 927,5 млн долл, горячекатаного проката на 802 млн долл, чугуна на 500 млн долл и трубной продукции - на 577 млн долл.