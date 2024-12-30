Україна збільшила експорт на понад 13% до 41 мільярдів доларів у 2024 році — Мінекономіки

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

Про це повідомили в пресслужбі Мінекономіки.

Основним фактором зростання експорту стала стабілізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році було експортовано морем 54,8 млн тонн товарів, то в 2024-му цей показник зріс до 87,2 млн тонн.

Транспортування товарів зазнало змін не лише кількісно, а й якісно. Хоча обсяг перевезень автомобільним транспортом у вазі зменшився, загальна вартість вантажів, що перевозилися автомобілями, зросла до 14,5 млрд дол.

У 2023 році Україна експортувала 100,3 млн тонн на суму 36,1 млрд дол.

Ключовим торговельним партнером України в 2024 році залишався Європейський Союз, з яким експортовано товарів на суму 24,5 млрд дол (на 1 млрд дол більше, ніж у 2023 році).

Серед основних партнерів поза ЄС – Китай (2,3 млрд дол), Туреччина (2,1 млрд дол), Єгипет (1,6 млрд дол), Індія (986 млн дол), та Молдова (935 млн дол).

Лідером експортних поставок у 2024 році стала соняшникова олія, експорт якої склав понад 5 млрд дол. Також з продукції переробки було експортовано:

Соняшниковий шрот – 1 млрд дол,

М'ясо птиці – 945 млн дол,

Цукор – 408 млн дол,

Соєва олія – 311 млн дол.

Відроджується металургійний експорт. У 2024 році Україна експортувала:

Напівфабрикати з заліза на 927,5 млн дол,

Гарячекатаний прокат – 802 млн дол,

Чавун – 500 млн дол,

Трубна продукція – 577 млн дол.

Значну частину експорту також становила сировина:

Кукурудза – 4,9 млрд дол,

Пшениця – 3,68 млрд дол,

Залізна руда – 2,75 млрд дол,

Соя – 1,29 млрд дол.

З-поміж інших значних постачальників продукції Україна відзначила виробників кабелів (експорт на суму 1,26 млрд дол) та меблів (460,6 млн дол).