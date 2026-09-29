Меткомбінати можуть за кілька місяців відновити роботу, але мотивації немає – GMK Center

Пошкоджені внаслідок російських ударів потужності металургійних підприємств України можна запустити впродовж 3–6 місяців, але повноцінна відбудова потребує від одного до двох років.

Про це пише GMK Center.

"Відбудова й виведення потужностей "Інтерпайпу", "Запоріжсталі", "Каметсталі" чи "АрселорМіттал" до базових параметрів може теоретично охопити від 3 до 6 місяців, а повна повноцінна відбудова — від 1 до 2 років", – говориться у публікації.

"Це надзвичайно складне технічне й безпекове завдання. Ніхто у світі не навчався того, як відбудовувати металургійні гіганти після ракетних ударів", – зауважив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

"Потрібно провести технічний аудит, розібрати завали, замовити нове унікальне обладнання й інсталювати його. Все це вимагає колосальних коштів, яких у підприємств після чотирьох із половиною років війни просто немає", – пояснив він.

Зінченко наголосив, що останні роки металургія працювала "у мінус" чи з нульовою маржинальністю, виснаживши всі резерви. Самотужки бізнес не зможе "потягнути" відбудову і навіть український уряд не може допомогти повною мірою, переконаний Зінченко.

За його словами, важливою умовою є повернення повноцінної роботи глибоководних портів. Без цього українська сталь і руда позбавлені доступу до глобального ринку, а залізничні логістичні витрати роблять продаж нерентабельним.

На його думку, держава має наразі забезпечити металургам пріоритетний доступ до локомотивів Укрзалізниці в радіусі 150 км від лінії фронту для вивезення продукції та скасувати або пом'якшити норматив обов'язкового імпорту 80% електроенергії для промисловості, "який робить наші заводи неконкурентоспроможною руїною на тлі європейських цін".

Також він радить "запровадити суворі мита на експорт брухту, щоби зберегти сировину для декарбонізації" та обмежити імпорт із Туреччини, "який витісняє нашу продукцію з власного ринку".

У той же час, без міжнародних грошей і гарантій відновлення неможливе, зауважує директор GMK Center.

"Ніхто не дасть кредитів підприємствам під час війни на зовнішніх ринках капіталу. Ніхто не інвестуватиме у відновлення "в нікуди", – пояснює він.

Щоб з'явилася мотивація відбудовувати заводи потрібен Спеціальний фонд відновлення сталевої галузі — за аналогією з фондами, які міжнародні партнери вже створили для української енергетики.

Крім того, вкладатися у відновлення заважають європейські квоти на український метал і високий вуглецевий податок CBAM, який вбиває конкурентоспроможність на європейському ринку.

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