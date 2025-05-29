Україна може суттєво збільшити переробку різних культур – міністр агрополітики

Україна може суттєво збільшити переробку різних культур, не обмежуючись лише соняшником, ера сировинної країни — позаду.

На цьому під час 10-ї конференції Graine Ukraine наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, потужність переробки в Україні — 22 млн тонн, але завантаженість складає лише 65%, але ми досі експортуємо сою і ріпак як сировину.

"У той час як 95% соняшнику вже переробляємо всередині країни. Якщо вдалося з соняшником — вдасться і з іншими культурами", — написав міністр у Telegram.

"Важливо збалансувати ринок: наразі маємо 20% — тваринництво і 80% — рослинництво. В Європі середній показник 50/50. А у промислово розвинутих країнах тваринництво — 80%", — додав він.

Міністр наголосив на необхідності розвивати м’ясне та молочне тваринництво, свинарство, птахівництво. Це створює мультиплікатор: рослинництво працює на шрот, який іде в тваринництво, а далі — в харчову промисловість. І це шлях до агроіндустріальної моделі економіки.

"Наше завдання — не просто вирощувати, а створювати продукт із високою доданою вартістю тут, в Україні. Це шлях до економічної стійкості, конкурентоспроможності на світовому ринку й достойного майбутнього для українського села", – зазначив Коваль.

Нагадаємо:

Раніше Віталій Коваль заявив, що переробники фруктів та овочів лідирують за приростом виробництва. І це свідчить про ефективну адаптацію до нових реалій.

"Минулого року сектор агропереробки продемонстрував тенденцію до зростання. Найбільший приріст виробництва показали переробка фруктів та овочів (понад 27%), а також виробництво олії, тваринних жирів і молочні продукти (зростання близько 13-14%). Ще один хороший показник – виробництво м'яса та м'ясних продуктів ($3,8 млрд) і переробка риби. Вони вже перевищили показники 2021 року на 1,5% та 8,1% відповідно", – повідомив він.

Також повідомлялося, що у 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 млрд доларів. Це другий показник за всю історію України. Торік українські аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні.