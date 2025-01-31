Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Другий показник за всю історію: який виторг від агроекспорту України у 2024 році

Альона Кириченко — 31 січня, 16:52
Другий показник за всю історію: який виторг від агроекспорту України у 2024 році
Getty Images

У 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 млрд доларів. Це другий показник за всю історію України.

Про це сказав міністр агрополітики Віталій Коваль, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Він додав, що торік українські аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні.

За словами Коваля, 400 млн людей у світі залежать від українського продовольства. І розкриваючи український потенціал, цю цифру можна збільшити до 600 млн.

Нагадаємо:

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

У 2024 році Україна експортувала 446,6 тисячі тонн м’яса птиці, що на 6,3% більше, ніж за 2023 рік (419,9 тисячі тонн).

експорт Мінагрополітики агросектор

Мінагрополітики

Другий показник за всю історію: який виторг від агроекспорту України у 2024 році
Призупинення програм USAID негативно позначиться на агросекторі: уряд шукає заміну
У литовській Клайпеді запустять перевірку на предмет торгівлі викраденим українським зерном

Останні новини