Другий показник за всю історію: який виторг від агроекспорту України у 2024 році

У 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 млрд доларів. Це другий показник за всю історію України.

Про це сказав міністр агрополітики Віталій Коваль, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Він додав, що торік українські аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні.

За словами Коваля, 400 млн людей у світі залежать від українського продовольства. І розкриваючи український потенціал, цю цифру можна збільшити до 600 млн.

Нагадаємо:

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

У 2024 році Україна експортувала 446,6 тисячі тонн м’яса птиці, що на 6,3% більше, ніж за 2023 рік (419,9 тисячі тонн).