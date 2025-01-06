В "Енергоатомі" порахували, скільки співробітників потребуватиме добудова Хмельницької АЕС

Проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.

Про це повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" із посиланням на главу компанії Петра Котіна в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Усе залежатиме, як швидко буде можливість розгорнути ці великі проєкти. Тому, що будівництво таке, яке планує Хмельницька АЕС, воно вимагає додатково 9 тис. осіб. Тому, звичайно, людей потрібно буде додатково набирати, ми працюємо над цим", - пояснив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Котін, "Енергоатом" для поповнення компанії кадрами з метою реалізації великих проєктів організував роботу з вищими навчальними закладами України, де готують майбутніх фахівців. НАЕК також реалізує програми з усіма політехнічними університетами України, щоб фінансувати найкращих викладачів і студентів.

Нагадаємо:

"Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 із реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в перспективі проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".