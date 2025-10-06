Україна конфіскувала активи ексрегіонала Олійника

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата Володимира Олійника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Йдеться про апеляційну скаргу Мін’юсту на рішення Вищого антикорупційного суда від 4 вересня 2025 року. Рішенням суду першої інстанції було частково задоволено позовну заяву Мін’юсту до Олійника про застосування санкцій, говориться у повідомленні.

Раніше суд відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині колишнього парламентаря Людмилі Олійник.

Нинішнім рішенням у дохід держави стягнуто частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", 6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси, об’єкт нерухомості в Київські області, та прогулянкове судно.

"Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку", – зазначає міністерство.

Володимир Олійник – колишній народний депутат України VII скликання від політичної "Партії регіонів". Один із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого "Комітету спасіння України", нагадує Міністерство юстиції.

Він активно бере участь в російських пропагандистських програмах та публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні, зазначає відомство.

За даними міністерства, Олійник виїхав до Росії, де подав позов до Дорогомиловського районного суду Москви щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення.

Нагадаємо:

З травня 2022 року указами Президента України введено в дію 110 рішень РНБО про застосування та зміну персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

За даними Опендатабот, у санкційному списку РНБО перебувають 197 компаній. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.