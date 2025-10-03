Україна заблокувала активи 15 тисяч осіб – Мінюст

З травня 2022 року указами Президента України введено в дію 110 рішень РНБО про застосування та зміну персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Санкції застосовано приблизно до 17 800 осіб, з них санкції у вигляді блокування активів — до близько 15 000 осіб", – повідомила директорка Департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції України Олена Вакуленко.

Міністерство юстиції у взаємодії з компетентними органами виявляє та розшукує активи осіб, на яких накладено санкцію у виді блокування активів.

Воно перевіряє наявність підстав для застосування до них санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

У межах цієї роботи, за словами Олени Вакуленко, Мін’юст направив понад 22 000 запитів до суб’єктів зовнішньої взаємодії та опрацював майже 18 000 відповідей.

Станом на сьогодні Міністерством юстиції до суду подано 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

За результатами їхнього розгляду у 72 справах ухвалено судові рішення (деякі серед них оскаржуються або переглядаються за нововиявленими обставинами), ще 7 справ перебувають на розгляді в суді першої інстанції.

За рішеннями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС, що набрали законної сили, санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави застосовані до 87 підсанкційних осіб.

Йдеться, зокрема, про активи, що належали російським олігархам, депутатам, колаборантам та компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом рф.

Нагадаємо:

За даними Опендатабот, у санкційному списку РНБО перебувають 197 компаній. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.

Бюро економічної безпеки виявило, що компанії російського підсанкційного олігарха Костянтина Григоришина досі постачають електроенергію для державних установ. Лише цього року з двома афілійованими з олігархом компаніями укладено 734 таких договори.

За даними БЕБ, цьому олігарху належить 100 % частки у статутному капіталі обох підприємств через кіпрську компанію. Бізнесмен має одночасно громадянство України, Кіпру та РФ, а з початку 2025 року перебуває під санкціями РНБО.