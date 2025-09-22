Під санкціями РНБО перебуває 200 компаній, одній з них вдалось заробити майже 2 мільярди за рік

У санкційному списку РНБО перебувають 197 компаній. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зокрема, Компанія "Укр гейм технолоджі", що працює під брендом Pin-Up, стала лідером серед санкційних компаній у 2024 році. Дохід компанії склав 1.97 млрд. Значно менші, але теж помітні доходи задекларували Високовольтний союз-РЗВА (71,3 млн грн), Машзавод (56,7 млн грн), Тисагаз (41,1 млн грн) та Авто-мат (19 млн грн).

Згідно з аналітикою, найбільша концентрація санкційних компаній зафіксована у Києві — тут зареєстровано понад половину фігурантів списку: 112 підприємств. Значно менше таких підприємств у регіонах: в Одеській області — 17, у Львівській — 12, у Чернівецькій та Донецькій областях — по 9.

Найчастіше під санкції потрапляють компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (31%), будівельних робіт (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також організатори азартних ігор (3,6%), повідомляє Опендабот.

Зазначається, що 123 компанії потрапили до санкційного списку у 2024 році. Це понад 62% усіх, хто нині перебуває у списку. Для порівняння: у 2021 році до списку додали 38 компаній, у 2022 році — 20, у 2023 — 11, а у 2025-му лише 5.

Понад половину санкційних компаній мають строк обмежень до 2027 року: 103 підприємства. Десяти компаніям визначено обмеження до 2026 року, ще 40 компаніям — до 2034-го. Є й такі, для яких санкції встановлено фактично довічно: 28 компаній перебувають під безстроковими санкціями, а ще для 7 обмеження діють аж до 2073 року, йдеться в дослідженні.

Водночас, як зазначає Опендатабот, санкційний список поступово "очищується". За увесь час у 32 компаній санкції були скасовані, а ще у 217 підприємств вони завершилися після закінчення визначеного терміну. Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році мали компанія М.С.Л. — понад 310 млн гривень, Інтерімп — майже 95,5 млн та Патріот — понад 43 млн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки виявило, що компанії російського підсанкційного олігарха Костянтина Григоришина досі постачають електроенергію для державних установ. Лише цього року з двома афілійованими з олігархом компаніями укладено 734 таких договори.

За даними БЕБ, цьому олігарху належить 100 % частки у статутному капіталі обох підприємств через кіпрську компанію. Бізнесмен має одночасно громадянство України, Кіпру та РФ, а з початку 2025 року перебуває під санкціями РНБО.