Украина экспортировала более 38 миллионов тонн зерна

По состоянию на 2 июня в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 38 млн 308 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Такие данные опубликовало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Это на 8 млн 649 тыс. тонн или на 22,5% меньше, чем в прошлом году.

В частности, за 11 месяцев 2024/2025 маркетингового года Украина экспортировала 14,8 млн т пшеницы (в прошлом году - 17,4 млн т), 2,3 млн т ячменя (в прошлом году - 2,4 млн т), 10,8 тыс. т ржи (1,6 тыс. т) и 20,5 млн т кукурузы (в прошлом году - 26,6 млн т).

Напомним:

Ранее сообщалось, что объем экспорта украинским морским коридором в апреле сократился на 45% по сравнению с апрелем 2024 года - до 5,3 млн тонн. В целом морские порты Украины в апреле 2025 года обработали 6 млн тонн грузов, сообщили в АМПУ. И наибольшую долю в общем объеме перевалки в апреле составляли зерновые грузы - 3,1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что закупочные цены на украинскую кукурузу продолжают снижаться из-за слабого спроса и падения цен на пшеницу, а также давления со стороны дешевого зерна из США.

За текущий сезон американский экспорт кукурузы достиг 45,543 млн т, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для выполнения прогноза USDA в 66 млн т до конца сезона еженедельный экспорт должен составлять не менее 1,5 млн т, но это осложняется ожидаемым ростом поставок из Аргентины и Бразилии с июля.

Что касается нового маркетингового года, то Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает роста экспорта пшеницы и кукурузы из Украины. В 2025/26 маркетинговом году (1 июля 2025 - 1 июля 2026 года) прогноз экспорта пшеницы увеличен до 16,5 млн тонн с 16 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы увеличен с 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Также сообщалось, что в 2024 году основным украинским импортом в ЕС была агропродукция. Это зерновые культуры на сумму 4,4 млрд евро, животные или растительные жиры и масла (3,1 млрд евро), а также семена и плоды масличных культур и родственные продукты (2,5 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом, импорт зерновых увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел - на 1 млрд евро, семян масличных культур и продуктов их переработки - на 1,1 млрд евро.