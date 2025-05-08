Торік Євросоюз імпортував з України товарів на 24,5 мільярдів євро – Євростат

Європейський Союз торік експортував в Україну товарів на 42,8 млрд євро та імпортував на суму 24,5 млрд євро.

Такі дані опублікував Євростат.

Це призвело до позитивного сальдо торгівлі у розмірі 18,3 млрд євро.

У порівнянні з 2023 роком експорту збільшився на 9,4 %, імпорт до ЄС – на та 7%.

Основними експортними товарами у 2024 році були мінеральне паливо (6,8 млрд євро), електрообладнання (4,3 млрд євро) та машинне обладнання (4,2 млрд євро).

Зазначено, що порівняно з 2021 роком найбільше, на 4,1 млрд євро, зросли обсяги експорту мінеральних палив. Це пояснюється тим, що попередній імпорт цих видів палива з Росії та Білорусі скоротився і був частково заміщений імпортом з ЄС.

У 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол.

Зазначалося, що цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол.).

Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва була Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.

Також значні поставки насіннєвої кукурудзи Україна здійснила до інших країн Євросоюзу: Австрії – 9,2 тис. тонн (23,8 млн дол.); Румунії – 9,1 тис. тонн (23,4 млн дол.); Угорщини – 7,7 тис. тонн (23,8 млн дол.); Німеччини – 3,2 тис. тонн (7 млн дол.) та Хорватії – 1,3 тис. тонн (3,1 млн дол.).

Також Україна експортувала насіння інших сільськогосподарських культур: пшениці (1092 т), насіння жита (856 т), ячменю (368 т), насіння соняшнику (268 т), сої (30 т), сорго (29 т), гречки (23 т). Це принесло нашій державі близько 4,3 млн дол. виручки від їх реалізації, що на рівні показників 2022 та 2023 років.