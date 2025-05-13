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Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна

Андрій Муравський — 13 травня, 10:24
Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна
Getty Images

Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує зростання експорту пшениці та кукурудзи з України.

Про це з посиланням на дані американського відомства повідомляє Інтерфакс Україна.

У 2025/26 маркетинговому році (1 липня 2025 – 1 липня 2026 року) прогноз експорту пшениці збільшено до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн. Прогноз експорту кукурудзи збільшено з 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Повідомляється, що USDA вперше опублікувало прогноз експорту зернових з України на 2025/26 маркетинговий рік.

Цього року, згідно з прогнозом на сайті американського відомства, врожай пшениці в Україні трохи зменшиться – до 23 млн тонн з 23,4 млн тонн торік. А внутрішнє споживання скоротиться у цьому МР до 6,6 млн тонн з 6,7 млн тонн минулого МР за збереження перехідних залишків 1,49 млн тонн.

Щодо кукурудзи, то USDA очікує збільшення врожаю до 30,5 млн тонн з 26,8 млн тонн торік, а також зростання внутрішнього споживання до 6,23 млн тонн з 5,15 млн тонн та перехідних залишків з 0,31 млн тонн до 0,6 млн тонн.

За прогнозами Мінсільгоспу США, загалом врожай фуражний культур складе цього року 37,04 млн тонн проти 33,47 млн тонн торік, а їх експорт 2025/26МР – до 27,58 млн тонн з 24,48 млн тонн 2024/25МР.

В цілому USDA очікує зростання врожаю пшениці цього року до 808,5 млн тонн з 799,7 млн тонн торік, кукурудзи – до 1265,0 млн тонн з 1221,3 млн тонн.

Щодо експорту пшениці, то у 2025/26МР, за оцінками Мінсільгоспу США, він зросте до 212,99 млн тонн з 206,12 млн тонн цього МР, кукурдзи – відповідно до 195,81 млн тонн з 189,35 млн тонн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у цьому сезоні експортний потенціал української кукурудзи зменшився. Попит на новий врожай української кукурудзи різко зріс, однак у цьому сезоні очікується значно менший експорт через скорочення запасів.

Минулого маркетингового року Україна експортувала близько 30 млн тонн кукурудзи. Цього сезону очікуються значно менші обсяги через зменшені запаси – на 1 вересня на складах було лише 600 тис тонн.

Експерти прогнозували врожай кукурудзи 21-22 млн тонн, з яких близько 5 млн буде спожито на внутрішньому ринку. Експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15-17 млн тонн, що майже вдвічі менше ніж у 2023 році.

Також раніше повідомлялося, що у 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Раніше також повідомлялося, що у 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол. Цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол.).

Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва була Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.

зерно експорт Україна

Україна

Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна
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