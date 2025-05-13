Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна

Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує зростання експорту пшениці та кукурудзи з України.

Про це з посиланням на дані американського відомства повідомляє Інтерфакс Україна.

У 2025/26 маркетинговому році (1 липня 2025 – 1 липня 2026 року) прогноз експорту пшениці збільшено до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн. Прогноз експорту кукурудзи збільшено з 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Повідомляється, що USDA вперше опублікувало прогноз експорту зернових з України на 2025/26 маркетинговий рік.

Цього року, згідно з прогнозом на сайті американського відомства, врожай пшениці в Україні трохи зменшиться – до 23 млн тонн з 23,4 млн тонн торік. А внутрішнє споживання скоротиться у цьому МР до 6,6 млн тонн з 6,7 млн тонн минулого МР за збереження перехідних залишків 1,49 млн тонн.

Щодо кукурудзи, то USDA очікує збільшення врожаю до 30,5 млн тонн з 26,8 млн тонн торік, а також зростання внутрішнього споживання до 6,23 млн тонн з 5,15 млн тонн та перехідних залишків з 0,31 млн тонн до 0,6 млн тонн.

За прогнозами Мінсільгоспу США, загалом врожай фуражний культур складе цього року 37,04 млн тонн проти 33,47 млн тонн торік, а їх експорт 2025/26МР – до 27,58 млн тонн з 24,48 млн тонн 2024/25МР.

В цілому USDA очікує зростання врожаю пшениці цього року до 808,5 млн тонн з 799,7 млн тонн торік, кукурудзи – до 1265,0 млн тонн з 1221,3 млн тонн.

Щодо експорту пшениці, то у 2025/26МР, за оцінками Мінсільгоспу США, він зросте до 212,99 млн тонн з 206,12 млн тонн цього МР, кукурдзи – відповідно до 195,81 млн тонн з 189,35 млн тонн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у цьому сезоні експортний потенціал української кукурудзи зменшився. Попит на новий врожай української кукурудзи різко зріс, однак у цьому сезоні очікується значно менший експорт через скорочення запасів.

Минулого маркетингового року Україна експортувала близько 30 млн тонн кукурудзи. Цього сезону очікуються значно менші обсяги через зменшені запаси – на 1 вересня на складах було лише 600 тис тонн.

Експерти прогнозували врожай кукурудзи 21-22 млн тонн, з яких близько 5 млн буде спожито на внутрішньому ринку. Експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15-17 млн тонн, що майже вдвічі менше ніж у 2023 році.

Також раніше повідомлялося, що у 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Раніше також повідомлялося, що у 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол. Цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол.).

Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва була Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.