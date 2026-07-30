У Раді пропонують легалізувати роботу на себе без ФОП та сезонні підробітки
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який передбачає запровадження добровільного пільгового режиму оподаткування доходів домогосподарств.
Про це стало відомо з вебсайту Верховної Ради.
Документ передбачає можливість легалізації прибутків від разових робіт, сезонних підробітків, продажу власної продукції чи надання дрібних послуг без обов'язкової реєстрації ФОП.
Процедура декларування буде спрощеною, а ставка ПДФО буде знижена до 5%. Важливо, що ця легалізація пропонується у добровільному форматі.
Крім того, домогосподарствам планують надати право на податкову знижку, яка враховуватиме витрати на утримання членів домогосподарства з урахуванням фактичного прожиткового мінімуму.
Також законопроєкт пропонує запровадити єдину податкову декларацію домогосподарства замість подання окремих декларацій кожним його членом.
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