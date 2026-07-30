У Раді пропонують легалізувати роботу на себе без ФОП та сезонні підробітки

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який передбачає запровадження добровільного пільгового режиму оподаткування доходів домогосподарств.

Про це стало відомо з вебсайту Верховної Ради.

Документ передбачає можливість легалізації прибутків від разових робіт, сезонних підробітків, продажу власної продукції чи надання дрібних послуг без обов'язкової реєстрації ФОП.

Процедура декларування буде спрощеною, а ставка ПДФО буде знижена до 5%. Важливо, що ця легалізація пропонується у добровільному форматі.

Крім того, домогосподарствам планують надати право на податкову знижку, яка враховуватиме витрати на утримання членів домогосподарства з урахуванням фактичного прожиткового мінімуму.

Також законопроєкт пропонує запровадити єдину податкову декларацію домогосподарства замість подання окремих декларацій кожним його членом.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси.