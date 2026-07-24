Уникнув страти, але не санкцій: США запровадили обмеження проти іранського мільярдера

США запровадили санкції проти чотирьох фізичних і дев'яти юридичних осіб із мережі обходу обмежень іранського фінансиста Бабака Занджані.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Міністерство фінансів США.

До санкційного списку потрапили структури, пов'язані з біржами цифрових активів Занджані, а також їхні керівники й топменеджери.

Після пом'якшення смертного вироку у 2024 році фінансист знову почав публічно підтримувати пов'язані з іранським режимом економічні проєкти. За даними Мінфіну США, він створив мережу великих інфраструктурних і транспортних підприємств та компаній у сфері цифрових активів.

Нові обмеження стали продовженням січневого пакета санкцій проти мережі Занджані. Адміністрація президента Дональда Трампа намагається змусити Іран повернутися до переговорів за допомогою економічного та військового тиску, зокрема морської блокади.

У четвер Державний департамент США також оголосив винагороду до $15 млн за інформацію про діяльність причетної до виробництва ракет іранської компанії Beh Joule Pars та двох її керівників.

Раніше цього місяця Вашингтон запровадив санкції проти іранських фінансистів, цифрових гаманців і суден тіньового флоту після зриву угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Нагадаємо:

У березні 2016 року Бабака Занджані засудили в Ірані до смертної кари за корупцію, пов'язану з продажем нафти. У 2024 році вирок пом'якшили.