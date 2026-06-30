Україна отримала від Євросоюзу 3,9 мільярда євро на оборону
До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу, це перший транш оборонної підтримки.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб — виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту", – написала вона у Телеграм.
Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.
Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро, зазначила Свириденко.
Нагадаємо:
Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.
Раніше повідомлялося, що уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони за рахунок коштів, які були призначені на фінансування НКРЕКП.