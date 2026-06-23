Уряд знайшов додаткові 220 мільйонів гривень для ЗСУ
Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони за рахунок коштів, які були призначені на фінансування НКРЕКП.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначила вона.
З них 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії, а 70 млн грн — Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. Ще 50 млн грн — на діяльність Головного управління розвідки.
"Фінансування оборони є безумовним пріоритетом. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Від 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ – уряд опублікував постанову про запровадження нових контрактів.
Раніше повідомлялося, що у бюджеті на 2026 рік не передбачено коштів на реалізацію експериментального проєкту, який передбачає підвищення виплат військовослужбовцям.