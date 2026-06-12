Удари по енергетиці: Кулеба розповів, як змінилася тактика росіян

Якщо раніше основними цілями росіян були великі об'єкти генерації, то сьогодні дедалі частіше атакуються окремі елементи енергосистеми, заміна яких потребує значного часу та ресурсів.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Росія не припиняє спроб знищити нашу енергетичну інфраструктуру. При цьому ворог постійно шукає нові шляхи та вдосконалює засоби ураження", – зазначив він.

За його словами, разом із Агентством відновлення уряд напрацював нові рекомендовані технічні рішення з урахуванням актуальних загроз.

Їх обговорили під час засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів під головуванням прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Кулеба наголосив, що протягом останніх трьох місяців ця робота триває безперервно. Він подякував Верховній Раді за рішення спрямувати додаткові 40 млрд грн на реалізацію планів стійкості.

"Разом з обласними військовими адміністраціями вже відпрацьовуємо порядок використання цих коштів та визначаємо пріоритетність робіт", – повідомив Кулеба.

У той же час, серйозні зауваження стосувалися Києва, зазначив міністр.

"Столиця досі не має затвердженого комплексного плану стійкості. Робота має бути переведена у чіткий документальний формат – з реальними графіками виконання, визначеними відповідальними особами, підписаними рішеннями та постійним контролем результатів", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.

Уряд виділяє Києву додатково два мільярда гривень на захист енергообʼєктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.