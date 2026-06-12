Окупований Крим та Росію атакували безпілотники: палають ТЕЦ і хімзаводи
У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах.
Джерело: моніторингові Telegram-канали, паблік "Крымский ветер"
Деталі: У тимчасово окупованому Сімферополі після масованої атаки БпЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням.
Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі (зокрема в селах Донське та Мар'їно), а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".
Паралельно під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ]. Там після серії вибухів виникли пожежі на території заводу "Тольяттикаучук", а над підприємством піднявся густий чорний дим.
Цей хімзавод є стратегічним об'єктом, оскільки виробляє синтетичний каучук для шинної промисловості, гумотехнічні вироби та високооктанові паливні присадки для військової техніки.
Також у ночі безпілотники атакували підприєтсво "Нижнекамскнефтехим" у республіці Татарстан. Завод випускає понад 120 видів продукції. Основним видом продукції підприємства є синтетичні каучуки та пластики.
Місцева окупаційна влада Криму та керівництво регіонів РФ наразі ніяк не коментували атаки та наслідки влучань.
Що передувало:
- На початку квітня 2026 року, завод "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ вже зазнавав атаки безпілотників, що призвело до масштабної пожежі на підприємстві.
- На початку червня удари по об'єктах критичної інфраструктури окупантів у Криму посилилися. Зокрема, у ніч на 4 червня дрони уразили паливну базу та район ТЕЦ у Сімферополі.
- Згодом, у ніч на 7 червня, під удар потрапили нафтобаза на півострові, Зуївська ТЕС та Чонгарський міст. Про вибухи, пошкодження мостів та перебої в постачанні пального у Криму повідомлялося й 11 червня.