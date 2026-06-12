Окупований Крим та Росію атакували безпілотники: палають ТЕЦ і хімзаводи

Українська правда

У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах.

Джерело: моніторингові Telegram-канали, паблік "Крымский ветер"

Деталі: У тимчасово окупованому Сімферополі після масованої атаки БпЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням.

Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі (зокрема в селах Донське та Мар'їно), а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

Паралельно під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ]. Там після серії вибухів виникли пожежі на території заводу "Тольяттикаучук", а над підприємством піднявся густий чорний дим.

Цей хімзавод є стратегічним об'єктом, оскільки виробляє синтетичний каучук для шинної промисловості, гумотехнічні вироби та високооктанові паливні присадки для військової техніки.

Також у ночі безпілотники атакували підприєтсво "Нижнекамскнефтехим" у республіці Татарстан. Завод випускає понад 120 видів продукції. Основним видом продукції підприємства є синтетичні каучуки та пластики.

Місцева окупаційна влада Криму та керівництво регіонів РФ наразі ніяк не коментували атаки та наслідки влучань.

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