Загинула працівниця: росіяни вдарили по локомотивному депо у Конотопі

Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України: ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомляє міністер розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На жаль, загинула працівниця залізниці. Висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Це важка та непоправна втрата", – написав він у Телеграм.

Ще четверо працівників отримали поранення – їм надається необхідна медична допомога.

"Країна-терорист продовжує цілеспрямовано атакувати об'єкти цивільної інфраструктури та людей, які забезпечують роботу країни", – говориться у повідомленні.

Чотирьох залізничників госпіталізовано з опіками, лікарі надають їм медичну допомогу.

"Ми перебуваємо на зв'язку з медиками та родинами постраждалих, стежимо за станом поранених колег і готові надати допомогу для їхнього лікування й відновлення", – повідомили в "Укрзалізниці".

"Рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області зберігаємо", – зазначили в "Укрзалізниці".

Також УЗ закликає всіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози та дотримуватися вказівок залізничників.

Нагадаємо:

Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері 10 червня відключилась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів.