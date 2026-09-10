Удар РФ по буксиру у Чорному морі: МЗС Азербайджану повідомило про загиблих моряків

Внаслідок російського удару по цивільному судну в Чорному морі загинуло двоє громадян Азербайджану, ще двох поранено.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.

9-го вересня іноземне вантажне судно TEDY, у складі екіпажу якого були громадяни Азербайджану, зазнало атак безпілотників у Чорному морі.

"Надійшла інформація, що в результаті атаки загинули громадяни Азербайджану Аслан Алієв та Асім Касімов, а Імран Новрузов і Рауф Алієв отримали поранення. Поранених доставили до лікарні в місті Чорноморськ (Україна)", – повідомили у МЗС країни.

Відомство зазначає, що вживає заходи для репатріації поранених громадян після проходження ними медичного обстеження та лікування та оформить необхідні документи щодо загиблих.

Судно TEDY під прапором Сомалі було атаковано двічі. Друга атака сталася вночі, коли судно прямувало до порту Констанца. Під час другої атаки загинули члени екіпажу.

Як пишуть медіа Азербайджану, буксир TEDY належить компанії "Mert Marine Corporation".

Як повідомило громадське об'єднання "Підтримка азербайджанських моряків", на борту судна перебував екіпаж із 10 осіб: чотири громадянина Азербайджану, троє — Туреччини, двоє — Німеччини та один — України.

Нагадаємо:

Мінвідновлення звернулося до Міжнародної морської організації (IMO) через різке загострення ситуації у сфері безпеки та свободи судноплавства у Чорному морі: протягом липня та першої половини серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна.

Раніше повідомлялося, що інтенсивність російських ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати: у липні було зафіксовано 67 атак на порти, 35 атак на судна у акваторіях портів та 22 атаки на ті, які рухалися Українським морським коридором.

Раніше повідомлялося, що від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.