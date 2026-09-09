Масована російська атака на Миколаїв: ДСНС показало наслідки

Внаслідок масованої російської атаки на Миколаїв пошкоджені магазини та складські приміщення, на одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

З ночі та протягом ранку російські війська масовано атакували місто, попередньо одна людина загинула, ще 5 постраждали,повідомили у ДСНС.

"Пошкоджені цивільні об'єкти - житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа", – говориться у повідомленні.

На місцях продовжують працювати рятувальники: вони ліквідовують загоряння, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям.

ДСНС

За даними "Суспільного", російські війська завдали ударів по гіпермаркету "Метро". На сайті компанії повідомили, що гіпермаркет у Миколаєві тимчасово не працюватиме, а про відновлення роботи сповістять додатково.

Як пише місцевий сайт "Новини N", росіяни атакували заблокований порт Миколаєва, є руйнування портової інфраструктури. При чому ворог наніс удари буквально за кілька годин приблизно по одному і тому ж місцю.

ДСНС

Миколаївська обласна військова адміністрація вранці показала наслідки атаки на місто, ворог атакував також і громади в області.

FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об'єкти.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 вересня росіяни масовано атакували Миколаїв та область, внаслідок чого є пошкодження портової та цивільної інфраструктури, житлових будинків, загинула жінка, ще 4 людей, постраждали.