Мінвідновлення оновило статистику ударів РФ по судноплавству

У липні росіяни 35 разів атакували судна у портах та 22 рази ті, які рухалися українським морським коридором

Інтенсивність російських ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати: у липні було зафіксовано 67 атак на порти, 35 атак на судна у акваторіях портів та 22 атаки на ті, які рухалися Українським морським коридором.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Росія продовжує цілеспрямовані удари по транспортній інфраструктурі, морських портах та цивільному флоту України", – говориться у повідомленні.

Сьогодні під атакою знову опинилися об'єкти транспортної інфраструктури Одещини, а також цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону, повідомили у міністерстві.

Внаслідок російського обстрілу постраждали 7 людей. Усім надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки.

Інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати. "Лише за перші дні серпня Росія здійснила п'ять атак на об'єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах, дві атаки на судна, що перебували в Українському морському коридорі", – говориться у повідомленні.

Загалом у липні зафіксовано 67 атак на об'єкти морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах, 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Мінвідновлення наголошує, що Росія атакує не лише судна, що виконують рейси. Під ударами опиняються й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках і не здійснюють жодних вантажних операцій.

"Це свідчить про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву довіри до безпеки цивільного судноплавства", – зазначили у відомстві.

Системні удари по портовій інфраструктурі та цивільному флоту становлять загрозу не лише для України. Вони безпосередньо впливають на стабільність міжнародної логістики, світової торгівлі та глобальної продовольчої безпеки, додали у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що шестеро людей постраждали через російський удар по транспортній інфраструктурі Одещини вдень 3 серпня.

Раніше повідомлялося, що від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.