Росіяни вивели з ладу одне з найбільших борошномельних підприємств Харківщини – ЗМІ

На Харківщині російські військові днями пошкодили виробничу дільницю та силове електрообладнання борошномельного підприємства, і відновлення потребуватиме тривалого часу.

Про це пише сайт Elevatorist.com.

Ідеться про елеватор борошномельного підприємства та його автопарк у Златополі Харківської області. За даними Elevatorist.com, ідеться про виробничі потужності КВФ "Рома" — одного з найбільших борошномельних підприємств Харківської області.

Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, 6 вересня Росія завдала подвійного удару по підприємству. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань.

Росія атакувала підприємство двома реактивними БпЛА "Герань-3". Удари пошкодили значну кількість автомобілів, частину автопарку підприємство втратило безповоротно. Вогонь і вибухи також пошкодили виробничу дільницю, силове електрообладнання та мережі.

Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Рятувальники гасили її тривалий час, оскільки їхню роботу ускладнювала присутність ворожих повітряних цілей.

Під час атаки травмувався один із працівників підприємства. Медики надали йому необхідну допомогу.

За словами Бакшеєва, відновлення підприємства потребуватиме тривалого часу. Зокрема, пошкоджене специфічне виробниче обладнання виготовляють виключно на замовлення.

"У Златополі розміщені виробничі потужності КВФ "Рома" — одного з найбільших борошномельних підприємств Харківської області. Компанія виробляє борошно та хлібобулочні вироби, зберігає й переробляє зерно, а також займається торгівлею зерном", – пише Elevatorist.com.

На фото, які оприлюднив міський голова, видно пошкоджені автомобілі компанії "Рома".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого ракетного удару на Сумщині суттєво пошкоджено елеватор групи компаній "Укрлендфармінг", постраждав співробітник компанії.