Албанія не пустила до порту танкер, який пов’язують із соратником Путіна

Албанія заборонила танкеру Hanuman з "тіньового флоту" Росії заходити до порту Дуррес: ідеться про судно, пов'язане Геннадієм Тимченком, другом російського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки України.

Розвідка розповідає, що 29 серпня 2026 року Республіка Албанія заборонила нафтовому танкеру Hanuman заходити до порту Дуррес, оскільки раніше українське ГУР ідентифікувало судно як належне тіньовому флоту держави-агресора Росії.

"Судно Hanuman уже тривалий час перебуває під пильним моніторингом української воєнної розвідки", – говориться у повідомленні.

Ще 26 січня 2026 року ГУР МО України внесло цей танкер до бази даних порталу War&Sanctions як активного фігуранта російського "тіньового флоту".

"Масштаби діяльності Hanuman вражають: із початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива, – говориться у повідомленні.

Маршрути судна пролягали з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу, ОАЕ, а також до перевантажувального району поблизу італійського міста Аугуста.

Логістичним забезпеченням цих рейсів займалася російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська.

Цю структуру заснував та управляє нею один із топ-менеджерів з орбіти підсанкційного російського олігарха Геннадія Тимченка – близького соратника російського диктатора Володимира Путіна, зазначили в українській розвідці.

Компанія відома системним обслуговуванням танкерів "тіньового флоту", зокрема судном EVENTIN, яке перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, США, Великої Британії, Канади та України.

"Альтопрае Марин" задіяна в операціях суден, які належать компанії ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко — дружини державного зрадника, кума Путіна та підозрюваного у розграбуванні українських ресурсів Віктора Медведчука", – стверджують у ГУР.

Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, "тіньовий флот" допомагає Кремлю обходити міжнародні санкції та "спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення воєнної машини Росії", наголошують у ГУР.

Судна вимикають трекери, здійснюють небезпечні маневри й здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські та іранські "тіньові флоти" продовжують використовувати підроблені веб-сайти для створення фальшивих документів і імітації суднових реєстрів, морських адміністрацій та організацій моряків африканських держав.

Раніше Євросоюз дозволив військовим у Середземному морі, які беруть участь у операції IRINI (запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії) перевіряти також танкери, які підозрюють у перевезенні російської нафти.

Раніше шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.