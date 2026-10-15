У жовтні Росія отримає більше нафтогазових податків – Reuters

За підрахунками Reuters, доходи федерального бюджету Росії від податків на нафту та газ зростуть на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але загальний дохід від нафти та газу у січні-жовтні очікується на 14% менше, ніж за той же період минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Дохід федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ, який становить близько п'ятої частини загального доходу уряду, за прогнозами, у жовтні зросте на 10% у річному обчисленні і досягне одного трильйона рублів (11,97 мільярда доларів), говориться у публікації.

Очікується, що цього місяця податкові надходження від нафти та газу більш ніж подвояться порівняно з вереснем, в основному завдяки квартальним платежам додаткового податку на прибуток від видобутку нафти.

Без урахування податку, очікується, що жовтневі доходи перевищать вересневі рівні приблизно на 164 мільярди рублів, або на 36%, стверджує Reuters.

Розрахунки ґрунтуються на даних про видобуток нафти та газу, обробку нафтопродуктів і постачання на внутрішніх та міжнародних ринках.

Глобальні ціни на нафту зросли через те, що конфлікт на Близькому Сході порушує постачання, зазначає агентство.

Однак позитивний ефект від вищих цін на нафту буде частково компенсований приблизно 5% зниженням виробництва в третьому кварталі 2026 року в порівнянні з таким же періодом 2025 року.

Бюджет Росії на 2026 рік передбачає доходи від нафти та газу в розмірі 8,918 трильйона рублів з загального доходу в 40,283 трильйона рублів.

Згідно з оцінкою Reuters, загальний дохід від нафти та газу у січні-жовтні 2026 року очікується на рівні 6,45 трильйона рублів, що на 14% менше, ніж за той же період попереднього року.

"Росія, третій за величиною виробник і експортер нафти у світі після Сполучених Штатів і Саудівської Аравії, сильно покладається на продаж нафти та газу, які допомагають фінансувати її військову кампанію в Україні", – зазначає агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від енергетики цього року знизилися на 17%, незважаючи на те, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за останні понад десять років.

Найбагатші росіяни через "добровільні" внески профінансували понад 1% державних видатків Росії у 2026 році. У серпні стало відомо, що станом на середину місяця такі надходження до бюджету РФ становили 383,69 млрд рублів, тоді як до березневої зустрічі Путіна з бізнесом – 15,6 млрд.