РФ ударила дроном по тепловозу на Харківщині

Російський безпілотник ударив по тепловозу на Харківщині, внаслідок атаки постраждав працівник залізниці.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Постраждалому надають необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. На місце викликали швидку та підрозділи ДСНС.

Рух поїздів у Харківській області триває з мінімальними затримками.

В "Укрзалізниці" заявили, що моніторингові групи посилено відстежують безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо:

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Шість людей загинули та ще 64 постраждали внаслідок нічного комбінованого удару росіян по Києву.