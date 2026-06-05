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Російський "шахед" поцілив по АЗС на Херсонщині

Андрій Муравський — 5 червня, 15:26
Російський шахед поцілив по АЗС на Херсонщині

Росіяни вдарили БпЛА по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині, поранено п'ятьох людей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські терористи здійснили черговий теракт на Херсонщині. Близько 13:10 загарбники влучили "Шахедом" по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих", – написав він у Телеграм.

Двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. В обох діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми та осколкові поранення. Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги.

"Медики роблять все можливе, аби врятувати їх життя", – зазначив Прокудін.

Інші потерпілі — 60-річний чоловік, а також жінки 35 та 56 років — перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо:

Вдень 5 червня окупанти влучили по підприємству та автостоянці в Чернігові, поранивши шістьох людей і пошкодивши десятки автомобілів.

Росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на на Одещині: поранено вісім дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку.

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.

Унаслідок російських ударів на Чернігівщині були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та автозаправка, також ворог биа по обʼєктам енергетики.

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