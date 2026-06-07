Росія вдарила по Запоріжжю: один із районів опинився без світла, спалахнула пожежа
Ілюстративне фото
Getty Images
Російські військові у ніч на 7 червня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.
Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах
Деталі: Як повідомив Федоров, ворог атакував регіон протягом всіє ночі. Зокрема, була загроза дронів, КАБів та балістики.
Пряма мова: "Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів".
Деталі: Після цього Федоров повідомив про повторний удар по Запоріжжю.
"Сталася пожежа. На місце направлені екстрені служби", – додав він.
Що передувало:
У Києві та низці регіонів України двічі за ніч оголошували повітряну тривогу.