Росіяни вдарили по терміналу "Кернел" у Чорноморську: які наслідки

У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БпЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Кернел".

Постраждала частина інфраструктури для зберігання та перевалки зерна. Через це продукція висипалася назовні, роботу терміналу порушено. Також були частково зруйновані допоміжні складські приміщення.

"Найголовніше, ніхто зі співробітників не постраждав. Наразі компанія проводить роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінює масштаби руйнувань і пов'язаних із ними збитків", – зазначили у "Кернел".

Компанія запевнила, що всі контрактні зобовʼязання перед партнерам будуть виконані своєчасно, "адже "Кернел" має ефективну систему адаптації логістичних ланцюгів під сучасні виклики".

Нагадаємо:

Раніше 19 травня під час нічної атаки російських безпілотників на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс компанії "Кернел".

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

У серпні 2024 року завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України було пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.