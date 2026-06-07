Росіяни двічі атакували шахту на Дніпропетровщині

Російські військові двічі завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав працівник.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи. Це вже третя атака на підприємство за останні дні.

Нагадаємо:

Росіяни атакою дроном вбили машиніста бульдозера одного з підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.