Держава визначила банки, які надаватимуть пільговий лізинг для ОПК

Національна установа розвитку визначила перші три уповноважені банки, які працюватимуть за програмою пільгового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Пільговий лізинг для підприємств ОПК надватимуть Укрексімбанк, ПУМБ та МТБ Банк.

"Визначення перших уповноважених лізингодавців означає, що механізм переходить до практичної реалізації", – зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

За її словами, лізинг дозволяє масштабувати виробництво та посилює спроможність оперативно відповідати на потреби фронту.

Програма пільгового фінансового лізингу була запроваджена рішенням уряду за пропозицією Міноборони. Вона розширити доступ українських виробників озброєння та військової техніки до транспорту, обладнання, технологічного устаткування й інших основних засобів на прийнятних фінансових умовах.

Підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, зможуть залучати фінансовий лізинг під фактично 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.

Підтримка надаватиметься шляхом здешевлення лізингових платежів через уповноважених банків-лізингодавців, які відповідають встановленим критеріям та впровадили необхідні внутрішні продукти для роботи в межах програми.

Програма передбачає можливість фінансування цілей, пов'язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.

Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

У четвертому кварталі 2025 року виробники озброєння отримали 30 ліцензій на використання технологій, які розробили в межах Міноборони.