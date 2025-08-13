У Запоріжжі майже за мільйон гривень продали літак

У Запоріжжі на електронному аукціоні продали списаний авіалайнер ЯК-42Д, який понад десятиліття не підіймався в повітря.

Про це пише Zprz.city.

"Літак раніше використовувався в цивільній авіації і був виготовлений у 2003 році. Його напрацювання складає 7634,4 льотних годин і 6650 злетів/посадок", – говориться у повідомленні

Фінальна вартість склала 957 487 грн без ПДВ, зазначає сайт, посилаючись на "Державні торги онлайн".

"Літак належав Запорізькій митниці, яка тричі намагалася його продати. Початкова ціна становила понад 3,19 млн грн, але через відсутність охочих її знижували", – говориться у повідомленні.

У результаті на повторному аукціоні 9 травня 2025 року стартова ціна була знижена до 1,59 млн грн, і переможець – ТОВ "Авіамаркет Систем" – придбав літак майже за мільйон гривень.

"Літак має знос 97%. Один із трьох його двигунів відсутній, ще один демонтований і зберігається окремо. Тож, авіалайнер перебуває в незадовільному технічному стані, однак має потенціал для відновлення або розбирання на запчастини", – говориться у повідомленні.

"Також його можна використовувати для нестандартного бізнесу. Наприклад, літак можна переобладнати у тематичний ресторан або використовувати для зйомок кіно", – зазначає Zprz.city.

