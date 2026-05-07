У квітні "вбивці дороги" сплатили 5 мільйонів гривень штрафів

У квітні майже п'ять мільйонів гривень надійшло до бюджету завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю.

Про це інформує Агентство відновлення.

"Завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю (WIM) до бюджету сплачено 4 858 182 гривень", – говориться у повідомленні.

До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли Полтавщина (54), Дніпропетровщина (44) та Миколаївщина (38).

Агентство відновлення нагадує, що WIM — це система зважування у русі автомобілів без зупинки. Власники транспортних засобів, які перевищують габаритно-вагові норми, сплачують штрафи.

"Це не лише про поповнення бюджету, а насамперед захист українських доріг. Один кілометр капітального ремонту коштує десятки мільйонів гривень, а перевантажені фури здатні знищити нове покриття за лічені місяці", – зазначили у агентстві.

Робота комплексів дозволяє продовжити "життя" автошляхів на 15–20%, запевняють у агентстві.

Протягом лютого завдяки системам автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до бюджету було сплачено понад 7,6 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.