Митниця передала Силам оборони конфіскату на 650 мільйонів: що отримали військові

Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів і транспортних засобів на 651,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Найчастіше передавали автомобілі (1388 шт. на 234 млн грн і запчастини до них — на 63 млн грн). Серед конфіскату – літак вартістю 4,1 млн грн.

Також було віддано:

Майно військового призначення на 76,7 млн грн

1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,2 млн грн

10 999 одиниць комп'ютерної техніки на 38,8 млн грн

1696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн

одяг і взуття на 23 млн грн

9811 одиниць побутової техніки на 23 млн грн

1 432 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,1 млн грн

лісоматеріали на 13,2 млн грн

побутова хімія та засоби гігієни на 12 млн грн

харчові продукти на 5,7 млн грн

медичні вироби на 5,1 млн грн

навушники на 4 млн грн

годинники на 3,4 млн грн

інше на 49,3 млн грн.

Одержувачами були:

Міністерство оборони України – 460,4 млн грн

Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн

Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн

Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн

Служба Безпеки України 7,9 млн грн

Інші 3,9 млн грн.

Нагадаємо:

Державна митна служба за 11 місяців 2024 року виявила 8748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн.