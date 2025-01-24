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Митниця передала Силам оборони конфіскату на 650 мільйонів: що отримали військові

Віктор Волокіта — 24 січня, 17:21
Митниця передала Силам оборони конфіскату на 650 мільйонів: що отримали військові

Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів і транспортних засобів на 651,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Найчастіше передавали автомобілі (1388 шт. на 234 млн грн і запчастини до них — на 63 млн грн). Серед конфіскату – літак вартістю 4,1 млн грн.

Також було віддано:

  • Майно військового призначення на 76,7 млн грн
  • 1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,2 млн грн
  • 10 999 одиниць комп'ютерної техніки на 38,8 млн грн
  • 1696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн
  • одяг і взуття на 23 млн грн
  • 9811 одиниць побутової техніки на 23 млн грн
  • 1 432 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,1 млн грн
  • лісоматеріали на 13,2 млн грн
  • побутова хімія та засоби гігієни на 12 млн грн
  • харчові продукти на 5,7 млн грн
  • медичні вироби на 5,1 млн грн
  • навушники на 4 млн грн
  • годинники на 3,4 млн грн
  • інше на 49,3 млн грн.

Одержувачами були:

  • Міністерство оборони України – 460,4 млн грн
  • Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн
  • Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн
  • Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн
  • Служба Безпеки України 7,9 млн грн
  • Інші 3,9 млн грн.

Нагадаємо:

Державна митна служба за 11 місяців 2024 року виявила 8748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн.

митниця війна

війна

Митниця передала Силам оборони конфіскату на 650 мільйонів: що отримали військові
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