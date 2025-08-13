В Запорожье почти за миллион гривен продали самолет почти за миллион гривен

В Запорожье на электронном аукционе продали списанный авиалайнер ЯК-42Д, который более десятилетия не поднимался в воздух.

Об этом пишет Zprz.city.

"Самолет ранее использовался в гражданской авиации и был изготовлен в 2003 году. Его наработка составляет 7634,4 летных часов и 6650 взлетов/посадок", - говорится в сообщении

Финальная стоимость составила 957 487 грн без НДС, отмечает сайт, ссылаясь на "Государственные торги онлайн".

"Самолет принадлежал Запорожской таможне, которая трижды пыталась его продать. Начальная цена составляла более 3,19 млн грн, но из-за отсутствия желающих ее снижали", - говорится в сообщении.

В результате на повторном аукционе 9 мая 2025 года стартовая цена была снижена до 1,59 млн грн, и победитель - ООО "Авиамаркет Систем" - приобрел самолет почти за миллион гривен.

"Самолет имеет износ 97%. Один из трех его двигателей отсутствует, еще один демонтирован и хранится отдельно. Поэтому, авиалайнер находится в неудовлетворительном техническом состоянии, однако имеет потенциал для восстановления или разборки на запчасти", - говорится в сообщении.

"Также его можно использовать для нестандартного бизнеса. Например, самолет можно переоборудовать в тематический ресторан или использовать для съемок кино", - отмечает Zprz.city.

