В Україні яблука коштують вдвічі дорожче, ніж торік

Яблука на ринку України на сьогоднішній день пропонують до продажу вдвічі дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Таку цінову тенденцію галузеві спеціалісти пояснюють зниженням валового збору яблук у країні.

За даними аналітиків, якісне яблуко надходить у продаж за ціною 30-40 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що низький попит на яблука та збільшення пропозиції яблук осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, змушують українських садівників вкотре знижувати відпускні ціни.

Нагадаємо:

Станом на 22 серпня яблука продавались за ціною в межах діапазону 35-45 грн/кг, залежно від сорту та обсягів партій.