Сім'я Трампа вироблятиме золотий "трампфон" та створить власного мобільного оператора

Сім'я президента Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв'язку з власним оператором.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія позиціонує себе як таку, що використовує обладнання тільки виробництва США.

Сини Трампа, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, представили послугу під назвою T1 Mobile в понеділок у Trump Tower в Нью-Йорку в 10-ту річницю оголошення їхнім батьком про те, що він балотуватиметься на президентських виборах 2016 року.

Сервіс під брендом Трампа заявив, що буде використовувати мережеві можливості всіх трьох основних операторів США — T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. та AT&T Inc.

Компанія також виробляє власний пристрій Android у США, який, згідно з оголошенням, коштуватиме 499 доларів і буде доступний у «елегантній золотій» версії.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп задекларував активи на суму щонайменше 1,6 мільярда доларів.