Дії Трампа змушують великих інвесторів тікати з ринку США

Великі інституційні інвестори поступово відвертаються від ринку США на тлі торговельних воєн Дональда Трампа та зростаючого державного боргу, що викликає занепокоєння щодо домінування американських активів у глобальних портфелях.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Нестабільна торгова політика президента США останніми місяцями спричинила потрясіння на світових ринках, різке ослаблення долара та відставання акцій на Уолл-стріт від європейських аналогів цього року.

Податковий законопроєкт Трампа, який, за прогнозами, додасть $2,4 трлн до державного боргу США протягом наступного десятиліття, також підвищив тиск на облігації казначейства США.

"Людям потрібно переосмислити свою залежність від США", — сказав Сет Бернстайн, генеральний директор компанії AllianceBernstein, яка керує активами на $780 млрд.

"Дефіцит вже давно є проблемою, і він лише погіршується. Неможливо нескінченно продовжувати запозичення такими темпами. А якщо додати до цього ще й непередбачуваність торговельної політики — варто замислитися: чи не занадто багато ви тримаєте в одному ринку?"

Поки інституційні інвестори переглядають свою частку інвестицій у США, другий за розміром пенсійний фонд Канади — Caisse de dépôt et placement du Québec — нещодавно оголосив, що зменшить свою експозицію в США (яка зараз становить 40% портфеля), і натомість збільшить інвестиції у Великобританії, Франції та Німеччині.

Попри те, що американські акції відновилися після падіння, викликаного введенням мит 2 квітня, індекс S&P 500 з початку року виріс менш ніж на 2%, тоді як європейський Stoxx Europe 600 — на 9%.

Курс долара наблизився до мінімуму за три роки — він знизився на 9% цього року, навіть попри те, що Трамп частково відмовився від багатьох мит, які спочатку анонсував.

Інвестори визнають, що домінування економіки США та глибина її фінансових ринків досі роблять країну привабливою для глобального капіталу. Проте все більше сумнівів виникає щодо стійкості такого домінування після понад 15 років стабільного припливу коштів і високих прибутків, що призвели до того, що на початку року частка США у глобальній капіталізації ринку акцій становила близько двох третин.

"Ми вже бачимо перші ознаки того, що інвестори починають відходити від США", — сказав Річард Олдфілд, CEO британської інвесткомпанії Schroders.

Європейські ринки стали одним із бенефіціарів такого розвороту: очікується, що масштабні витрати Німеччини на оборону та інфраструктуру (на суму €1 трлн) сприятимуть зростанню.

"Ми досить оптимістично налаштовані щодо Європи", — каже Том Найдс, віцепрезидент компанії Blackstone.

"Тут уряди стабільніші. Перемістити гроші в Європу — цілком розумний крок".

Деякі інвестори, однак, сумніваються, що роздроблені ринки Європи та Азії можуть стати повноцінною альтернативою США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп просуває свій "великий, красивий" податковий закон, який, за побоюваннями інвесторів, може значно збільшити державний борг США.

Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.