Взуттєве виробництво США залишається залежним від закордонних поставок – BBC

Взуттєве виробництво стало символом багаторічних змін і демонструє, що виробництво більше не є трудомістким двигуном процвітання, яким воно було колись.

Про це пише BBC.

Приблизно 99% взуття, що продається в США, імпортується, переважно з Китаю, В'єтнаму та Індонезії. Внутрішнього постачання взуття майже немає - лише близько 1% проданого взуття виробляється в Америці, говориться у публікації.

"Вартість робочої сили в США дуже висока. Порівняно із заводами в Азії, американські витрати на персонал приблизно в 10-12 разів вищі", – пояснюють американські виробники.

Щоб зробити внутрішнє виробництво життєздатним, компанії інвестують значні кошти в автоматизацію, що дозволяє працювати з використанням лише частини робочої сили, необхідної за кордоном.

"Великі бренди, такі як Nike, Adidas та Under Armour, також намагалися розробити нові технології виробництва в США близько десяти років тому - спроби, які зрештою не увінчалися успіхом", – говориться у публікації "Чи можна виробляти взуття в США без дешевої робочої сили?"

"Взуттєва промисловість, як і багато інших галузей, залишається тісно пов'язаною з розгалуженими глобальними ланцюгами поставок. Переважна більшість виробництва взуття досі здійснюється вручну в Азії, а до США щорічно імпортуються мільярди пар", – пише BBC.

Взуттєве виробництво стало символом змін у американському виробництва - це історія драматичного злету і поступового занепаду. Після Другої світової війни американські заводи випускали взуття, автомобілі та побутову техніку, забезпечуючи роботою мільйони людей і допомагаючи формувати міцний середній клас.

"Але з прискоренням глобалізації наприкінці 20-го століття багато виробництв перемістилися за кордон у гонитві за дешевшою робочою силою та послабленням регуляторних норм. Цей зсув спустошив індустріальний центр Америки, спричинивши політичну та економічну напруженість, яка резонує й донині", – зазначає BBC.

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